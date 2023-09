Milan | senti Musah | 'Qui è un altro livello Il trasferimento dal Valencia? Vi svelo le mie ragioni'

(Di martedì 12 settembre 2023) Yunus, centrocampista delarrivato in estate dal, ha parlato ad AS, dal ritiro della Nazionale degli Stati Uniti, della...

Aldo. Giochiamo insieme, ci alleniamo insieme e viaggiamo insieme. Per favore smettila di ...ho intenzione di sentirmi 'vecchio' prima del tempo!' furono le parole del capitano e icona del...L'ex Bayern è infatti arrivato a Parigi nel corso dell'ultima sessione di mercato, mentre Theo ha rinnovato nel febbraio del 2022 con il, fino al giugno 2026, ma i parigini potrebbero offrirgli ...Dal ritiro della nazionale austriaca, il giocatore ha parlato proprio di Inter -, ribadendo la sua volontà di fare la differenza, spostando anche l'attenzione sul match di Champions League col ...Simon Kjaer, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone in Champions League Simon Kjaer, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone in Champions League. Le sue dichiarazioni: "Ogni partita ha un ...

Milan, senti Chukwueze: “Senza Pioli e i tifosi oggi non sarei qui” Calcio in Pillole

Milan, senti Musah: "Qui è tutto fantastico. Concorrenza Non mi spaventa..." Tuttocampo

Parliamo di un ragazzo che è arrivato al Milan e ha preso il posto ad un signor portiere come Diego Lopez; a Parigi ha preso il posto di Navas e in Italia è il titolare assoluto dai tempi di Buffon.quante volte abbiamo sentito questa frase. Ora probabilmente ancora con più frequenza rispetto al passato in quanto i club, carenti di liquidità, cercano di battere sul tempo le dirette avversarie per ...Durante il ritiro con la Nazionale svizzera, l’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha parlato in conferenza stampa di alcuni temi, tra cui il prossimo derby della Madonnina alla ripresa del campi ...