Milan | l’imprendibile Leao si prende il Portogallo e avverte l’Inter | è un top in Europa E il precedente… | Primapagina

(Di martedì 12 settembre 2023) 2023-09-11 23:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Una furia sulla fascia sinistra. Rafaelha arato l’esterno mancino nel trionfo del, autore di uno storico 9-0 rifilato al fin qui molto positivo Lussemburgo, per marchiare a fuoco la sesta vittoria su sei dei lusitani nel girone di qualificazione all’Europeo del prossimo anno in Germania: un ruolino impressionante quello di Roberto Martinez e i suoi, con 24 reti realizzate e nessuna subita e il biglietto per la rassegna teutonica già in mano. TITOLARE E TOP IN– Una nazionale che strabocca di talento ma che vede proprio nel numero 10 deluno dei trascinatori, finalmente titolare nel nuovo corso: un assist e tante giocate sopraffine, dopo l’ottima ...

...che vede proprio nel numero 10 deluno dei trascinatori, finalmente titolare nel nuovo corso: un assist e tante giocate sopraffine, dopo'ottima prestazione in Islanda. Un treno...... spazza via come un pallone in tribuna,'infinità di leggende ...(così come il Mancio per una pura casualità non passò al) a 13 ... Un passo diverso,quando accelera sulla fascia e una ...... 5 gol senza rigori, e Rafa Leao, a tratti, sono gli ... Un numero che consiglia prudenza nell'attaccare'etichetta di '...provare a ribadirla soffocando in culla i primi vagiti di un...