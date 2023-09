Milan | come stanno Giroud e Kalulu?

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Non arrivano notizie confortanti in casariguardo alle condizioni di. I due calciatori si sono fermati durante la sosta per le Nazionali e la loro presenza per l’atteso derby in programma sabato è in forte dubbio. Oliviersi è infortunato giovedì sera durante Francia-Irlanda, ma da subito si è detto fiducioso in merito alla sua presenza contro l’Inter. Nelle prossime ore forzerà per capire se sarà disponibile oppure no. Nel caso in cui dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto toccherebbe a uno tra Jovic e Okafor. Problema aello, invece, per Pierre: resta difficile recuperare in tempo utile per sabato per la partita di sabato. Certamente non una buona notizia per Pioli il quale dovrà già fare a meno dello squalificato ...

Se lo aggiudica il Cesena femminile per 2-0 il derby di Coppa Italia a San Zaccaria contro il Ravenna. Le bianconere approdano agli ottavi di finale grazie alla doppietta di Jansen, in gol al 65' su ...Momento cruciale in casa Milan, che lavora sui rinnovi di contratto: Krunic vicino al prolungamento, mentre Furlani pianifica il futuro di Giroud ...Non sapete chi è Francesco Camarda Presto lo saprete, se continuerà a fare gol così come sta facendo ora. Si tratta di un ragazzo nato il 10 marzo 2008 – sì avete capito bene – che con la maglia del ...