Milan | c’è pessimismo per Kalulu in vista del derby

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023), filtrasu: il difensore infortunatosi nella sosta non dovrebbe essere a disposizione di Pioli indelNon arrivano notizie positive e quindi rassicuranti daello per quanto riguarda le condizioni di. Il difensore delinfatti si è infortunato nel corso di questa pausa per le Nazionali pur non essendo partito, complicando i piani di Pioli indel. Un problema muscolare per il difensore per cui, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sarà difficile recuperare in tempo indeldi sabato. Si prepara Kjaer. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM