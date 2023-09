...del, che ha trasformato un calcio di rigore al 65' e poi ha firmato la rete del definitivo 4 - 2 in favore dei ragazzi Massimiliano Favo. L'INTERESSE DEL DORTMUND: VA BLINDATO -da ...Trascinatori nel, trascinatori nell'Italia: la Danimarca si arrende ae Liberali I due rossoneri incantano, Plicco chiude il 3 - 1 degli Azzurrini nella prima uscita al Torneo Quattro ...A segno i due milanisti astri nascenti del vivaio rossonero, Liberali e, e il parmense Plicco : inutile, per i danesi, il gol del 2 - 1 firmato da Obi . " Sono molto soddisfatto " le parole ......dei tornei internazionali (e quindi anche della Youth League ) del settore giovanile del, ...E BARTESAGHI - Da Bartesaghi , promosso da Pioli in prima squadra al posto del partito Ballo ...

Milan, Camarda non smette di segnare: doppietta con l’Italia Under 17 Pianeta Milan

Italia U17, Camarda ancora "unstoppable": è trionfo azzurro! Radio Rossonera

Un 4-2 che ha visto protagonista l’attaccante del Milan Primavera Camarda. Una bella notizia per l’Italia del calcio che, invece con la Nazionale maggiore sta vivendo un momento delicato. Milan News ...Bel successo della Nazionale Under 17 che, allo Sportpark Nord di Bonn, vince 4-2 in rimonta contro i pari categoria della Germania grazie alle reti di Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mosconi ...Bel successo della Nazionale Under 17 del ct Massimiliano Favo che, allo Sportpark Nord di Bonn, vince 4-2 in rimonta sulla Germania grazie alle firme di Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mosconi (I ...