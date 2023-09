Migranti | media tedeschi | stop all’accoglienza dall’Italia E la Francia blinda i confini

(Di martedì 12 settembre 2023) Die Welt: «Berlino ha sospeso il meccanismo di solidarietà con una lettera a Roma». Il ministro Darmanin: «Azione necessaria di fronte all’aumento dei flussi». I processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germanianell’ambito del «meccanismo di solidarietà volontaria» sarebbero stati interrotti, come comunicato a Roma con una lettera ad agosto. Lo riporta Die Welt, citando ambienti delle autorità tedesche.

... vicino a Casablanca, presidente e fondatore dell'Associazione culturaleAlba, dipendente ... condividiamo questa campagna con i nostri amici, familiari e colleghi sui social, via e - ...E le stime del Pil italiano, con tutta la revisione, sono al di sopra dellaeuropea'. Manovra ...Poi l'immigrazione. "La politica estera è sempre politica interna - ha evidenziato - ...E suipromette di mettere in campo non "soluzioni effimere ma strutturali e ci riusciremo. ... La premier sostiene che la congiuntura è "difficile" ma le stime del Pil restano "sopra la...CÀE Viaggiatori: Mercoledi' 13 Settembre Insieme Al Gal Ogliastra Per La Destinazione ...Partner Nazionali di IT. A. CA 2023: Rai Pubblica Utilita - TGR, DOVE, Green Me, Italia Che ...

Migranti, media tedeschi: stop di all’accoglienza. E la Francia rinforza la frontiera con l’Italia Corriere della Sera

Migranti, media tedeschi: da Berlino stop all’accoglienza dei provenienti dall’Italia La Stampa

Die Welt: «Berlino ha sospeso il meccanismo di solidarietà con una lettera a Roma». Il ministro Darmanin: «Azione necessaria di fronte all’aumento dei flussi» ...Venti persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che la scorsa primavera passò la notte sotto le stelle contro il caro affitti, si sono riunite nel ...Il Comitato Onu per l’Eliminazione delle discriminazioni razziali ha detto di essere “preoccupato le numerose segnalazioni sull’uso ...