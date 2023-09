Migranti | media | “La Germania ha fermato l’accoglienza di persone dall’Italia” E la Francia blinda le frontiere

(Di martedì 12 settembre 2023) Laha bloccato i processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivanonell’ambito del “meccanismo di solidarietà volontaria“. Proprio mentre a Lampedusa si segnalano 4mila sbarchi in 24 ore, il giornale tedesco Welt ha rivelato che il governo tedesco ha inviato una lettera a Palazzo Chigi ad agosto scorso per annunciare il passo indietro. Notizia già confermata dal ministero tedesco dell’Interno che, proprio alla stampa, ha motivato la decisione con la “forte pressione migratoria verso la” e della “continua sospensione dei trasferimenti di Dublino”: “L’Italia è stata informata” che i processi di selezione deiper la redistribuzione sarebbero stati “rinviati fino a nuovo ordine”, si legge. Intanto, sul fronte opposto anche laha deciso di dare una ...

Die Welt: «Berlino ha sospeso il meccanismo di solidarietà con una lettera a Roma». Il ministro Darmanin: «Azione necessaria di fronte all'aumento dei flussi»