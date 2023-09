Migranti | la Germania sospende il meccanismo di solidarietà | «Stop ai richiedenti asilo dall’Italia»

(Di martedì 12 settembre 2023) Laavrebbe parzialmente sospeso ildivolontaria europea per quanto riguarda iin arrivo. Lo ha rivelato il quotidiano Welt, spiegando che ad agosto il governo tedesco ha informato quello italiano che «a causa della forte pressione migratoria verso la» e della «continua sospensione dei trasferimenti di Dublino», i processi di selezione deiper la redistribuzione sono stati interrotti e «rinviati fino a nuovo ordine». La sospensione degli accordi non riguarda quelli già in essere e le autorizzazioni già concesse: per cui iche hanno già ottenuto il via libera «continueranno ad essere accettati», avrebbe spiegato la ministra dell’Interno tedesco ...

Poco più di 1000 arrivi in terra tedesca Ladice stop aiin arrivo dall'Italia. Berlino blocca il 'meccanismo di solidarietà' volontario, fermando gli arrivi dal nostro paese. Laadotta la decisione perché, come ...approfondimento, Francia echiudono le porte all'Italia Sindaco Lampedusa: 'Governo adotti provvedimenti d'urgenza' 'Da settimane continuo a dire che ormai si tratta di un fenomeno ...A Lampedusa le barche difanno la fila per sbarcare al molo Favaloro: sono oltre cento quelle arrivate nelle ultime 24 ore sull'isola, con decine di persone che sono approdate sotto il naso di centinaia di turisti ...E un politico della Ddr (laEst) dichiarò: "Ci aspettavamo di tutto, ma certo non candele ... Asia, Africa, nelle Americhe, in mezzo al mare Mediterraneo per iche fuggono dalle ...

Stop ai trasferimenti dei migranti dall'Italia alla Germania nell'ambito del meccanismo volontario di solidarietà: è quanto avrebbe deciso il governo tedesco, a causa di una forte pressione sul ...