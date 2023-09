(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Circa 40 persone sarebbero disperse neldopo che la barca in acciaio con cui erano partiti da Sfax, in Tunisia, si è capovolta. A raccontarlo sono stati i 40 naufraghi soccorsi dal veliero Nadir di ResqShip sbarcati lunedì mattina a Lampedusa. "Ci hanno detto di aver visto circa 40 persone in acqua poche ore prima del nostro arrivo, più a ovest – racconta Paula Gaess, coordinatrice delle comunicazioni a bordo della Nadir – La barca si era capovolta e la gente stava urlando forte per chiedere aiuto". Isarebbero anche stati in grado di identificare alcune delle persone in mare dato che la barca era partita da Sfax solo poco prima della loro. "Non c'era alcun aiuto in vista – hanno raccontato – Li abbiamo dovuti lasciare in acqua". L'equipaggio della Nadir ha più volte riferito le informazioni sul naufragio alle ...

... abbassare le tasse, aumentare le pensioni e fermare lo sbarco di'. "Era nel Jobs Act": il ... Tutta questa realtà è conosciuta daun anno, il Superbonus andava attaccato in campagna ...sarebbero anche stati in grado di identificare alcune delle persone in mare dato che la barca era partita da Sfax solo poco prima della loro. "Non c'era alcun aiuto in vista - hanno ......intervistati è invece piuttosto preoccupata di come dare da mangiare alla propria famiglia... anche nel paese governato dal centrodestra della propaganda contro ie negazionista sul ......ha fatto il suo mestiere allo stato dell'arte in poche righe che hanno messo la questione... per un verso, di una politica efficace volta a riequilibrare,nell'arco del prossimo ...

Migranti, ci sarebbero almeno 40 dispersi nel Mediterraneo Adnkronos

Migranti, almeno 40 dispersi nel Mediterraneo Virgilio

Nello specifico le promesse prevedevano: “Cambiare il rapporto con l’Europa, abbassare le tasse, aumentare le pensioni e fermare lo sbarco di migranti ... Tutta questa realtà è conosciuta da almeno un ...Nella Libia orientale devastata dalle inondazioni in seguito alla tempesta Daniel si contano almeno 2000 morti e la cifra sembra drammaticamente destinata a crescere. Senza contare che "innumerevoli p ...I migranti sarebbero anche stati in grado di identificare alcune delle persone in mare dato che la barca era partita da Sfax solo poco prima della loro. “Non c’era alcun aiuto in vista – hanno ...