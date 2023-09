Migranti | a Lampedusa sbarcate quasi 2 500 persone Sindaco | Non reggiamo l' onda d' urto

(Di martedì 12 settembre 2023) Mentre il conteggio è ancora parziale, sono già 2.472 iarrivati in 59 dei 68 sbarchi (altro record) registrati aa partire dalla mezzanotte. Il numero massimo era fino a oggi di 2.172, raggiunto sul finire di agosto. Sbarchi autonomi anche sull'isolotto di Lampione, dove sono giunti 38 già recuperati da una motovedetta della Guardia costiera. "Prevedo, entro questa sera, un centinaio di sbarchi. La situazione è veramente drammatica", ha detto il prefetto di Agrigento Filippo Romano. "Stiamo gestendo il fenomeno - ha confermato Romano - e andrà sempre meglio quando avremo l'hotspot di Porto Empedocle e le navi per i trasferimenti sempre pronte. Il problema internazionale però resta" (LO SPECIALE).

Intanto il traghetto di linea Galaxy è partito da: a bordo ci sono 600 deisbarcati nelle ultime ore che, in serata, giungeranno a Porto Empedocle.

E noi li andiamo a recuperare...". A parlare con l'Adnkronos è il Questore di Agrigento Emanuele Ricifari che sta seguendo da vicino la raffica di sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Oltre ...L’incidente è stato riportato dai profughi soccorsi dal veliero Nadir di ResqShip dopo essere sbarcati a Lampedusa lunedì mattina. Migranti, tragedia nel Mediterraneo Secondo quanto riferito dalla ...A bordo prevalentemente uomini, ma anche donne e minori. In corso le identificazioni. Il prefetto di Agrigento, Romano: “Situazione drammatica. Stiamo gestendo al meglio, ma il problema internazionale ...