"Mi vergogno di questa Europa". L'ipocrisia Ue sul velo islamico

La Meloni asfalta il Pd: "Una vergogna che finanzi Ong indagata" ilGiornale.it

Bignami risponde a Lepore: “Non mi vergogno, faccio politica così” La Repubblica

Da una parte l'Europa si schiera al fianco delle donne islamiche che chiedono la libertà e dall'altra promuove il velo come strumento di integrazione. La protesta di Silvia Sardone ...Questa è una vergogna", ha detto il premier, riferendosi alla raccolta fondi effettuata dal partito di Schlein per Open Arms. Il percorso non sarà semplice o veloce, ma il governo ci sta provando. "La ...La rabbia di un papà: "Coinvolto anche un ragazzo diversamente abile. Abbiamo scritto al prefetto, pronti a chiamare i carabinieri" ...