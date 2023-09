Meteo | maltempo in vista ma il caldo estivo non è finito

Le previsioniper i prossimi giorni ci dicono picco del caldo oggi, poi arriva ilcon una graduale discesa dei valori massimi fino a sabato, che segnerà il ritorno delle temperature estive. Sono ......aggiornamenti del CentroItaliano ipotizzano per la prossima settimana un peggioramento... Al pomeriggio insiste il, temporali anche intensi sui settori alpini. In serata ancora ...... complice il, sottotono. A tracciare un primo bilancio della stagione estiva negli alberghi ... Giugno, come prevedibile, è stato invece sottotono a causa anche delche ha inciso in modo ...

Meteo, quanto dura il caldo e quando torna il maltempo: le previsioni della settimana Fanpage.it

Dopo il picco dell'ondata di calore ci attendono alcuni giorni con meteo instabile, temporali e grandinate ma l'estate tardiva non ne vuole sapere di abbandonarci: ecco quali sono le previsioni aggior ...FOGGIA - Picco del caldo oggi in Italia, graduale discesa dei valori massimi fino a sabato con l'arrivo dei temporali e poi di nuovo ritorno ...