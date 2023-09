Meteo | l' estate finisce in una notte | cosa accadrà tra poche ore

(Di martedì 12 settembre 2023) L'sta finendo. E anzi, almeno da un punto di vistapotrebbe finire prima del previsto. Già, perché le ultime previsioni parlano chiarissimo:, addio. Il tutto a partire da domani, mercoledì 13 settembre. Infatti l'anticiclone africano che ha dominato in questi primi giorni della settimana, determinando tempo stabile e temperature sopra le medie, è destinato ad estinguersi. Si inizia dal Nord: pur senza grandi perturbazioni, spiegano da 3B, si registreranno bruschi cali delle temperature. Qualche rovescio o temporale nel pomeriggio sulle Alpi, dunque anche sulle pianure pedemontane e, in serata, su quelle piemontesi, della Lombardia occidentale e della Liguria, fino ad arrivare alla pianura friulana. Possibili anche fenomeni intensi e alcune grandinate. Al Centro e Sud ancora situazione stabile, ...

La nuova settimana è iniziata all'insegna del grande caldo. Sebbene sia stata ripetutamente anticipata la fine dell', il persistere delle alte temperature fa credere che l'autunno non sia ancora in arrivo. Come suggeriscono gli esperti del sito 3bmeteo, presto avremo di nuovo a che fare con un'Italia spaccata.Per le altre tipologie saranno determinanti le condizionidel mese di settembre e ottobre ...dagli effetti dei cambiamenti climatici che sul finire della primavera e l'inizio dell'sono ...... grandine e altri eventi climatici avversi durante l'che hanno determinato una situazione ... L'andamento climatico delle prossime settimane, comunque, sarà cruciale e, se le condizioni......comando provincia di Catania ed in primo luogo i turni di lavoro stressanti quando l'allerta, ... Anche questa, purtroppo sono stati impegnati su più fronti, soprattutto per i numerosi ...

Meteo, estate settembrina per il weekend del 9-10 settembre METEO.IT

La nuova settimana è iniziata all'insegna del grande caldo. Sebbene sia stata ripetutamente anticipata la fine dell'estate, il ...Il meteo sta per cambiare. Le previsioni parlano chiaro: addio estate. Se in apertura di settimana abbiamo avuto l'anticiclone africano con ...Boschi e foliage, montagne assolate, spa magiche, giri in bicicletta, gite enogastronomiche. Sebbene s'accorciano le giornate, il fresco e un meteo asciutto spesso favoriscono piacevoli giri a basso i ...