Messina | operaio 50enne cade da ponteggio e muore

Uncinquantenne, Tindaro Munafò, è morto sul colpo a causa della caduta da un ponteggio in un cantiere edile privato a Scala Torregrotta, in provincia di Messina. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri. Il cadavere dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Papardo, a disposizione delle autorità. Sono in corso indagini e gli accertamenti sulla situazione lavorativa: bisognerà infatti verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza.

L'uomo sarebbe precipitato a causa di un improvviso crollo dell'impalcatura, che lo reggeva, mentre stava facendo alcuni lavori. Un operaio di 55 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere a Scala Torregrotta, nel Messinese.