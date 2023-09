Messina Denaro si aggrava | sospesa la cura per il cancro | per il boss solo terapia del dolore

(Di martedì 12 settembre 2023) Il ritorno in cella di Matteo, a causa dell’mento delle sue condizioni di salute, non è più in agenda. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i medici hanno sospeso le cure per il tumore al colon al IV stadio da cui è affetto ildi Cosa Nostra. L’ex super latitante è sottoposto alladele alla alimentazione parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato a vista da decine di agenti delle forze dell’ordine.è rimasto al 41 bis fino all’8 agosto, giorno del trasferimento nell’ospedale de L’Aquila. Come riferiscono i medici, è un momento molto delicato per il: alterna momenti di lucidità, in cui appare persino di buonumore e si alza dal letto, a ...

