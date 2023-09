Messina Denaro può non tornare più in cella | in coma dopo l’operazione | «Ha rifiutato di vedere la figlia Lorenza»

(Di martedì 12 settembre 2023) Matteopotrebbe nonpiù in carcere e rimanere all’ospedale san Salvatore de L’Aquila per proseguire la terapiail peggioramento delle sue condizioni degli ultimi giorni. È quanto trapela da fonti sanitarie istituzionali, citate dall’Ansa, secondo le quali non è più in agenda il trasferimento nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, dove l’ex boss di Cosa Nostra è stato detenuto in regime di 41 bis dalla sua cattura a gennaio fino allo scorso 8 agosto.è stato dapprima sottoposto a un intervento chirurgico, ma le conseguenze del tumore al colon in stadio avanzato stanno aggravando la sua salute. Nei giorni scorsi,sarebbe andato inper la reazione a farmaci ...

Sono sempre più gravi le condizioni di salute del boss Matteo. Per l'ex latitante è stata sospesa la cura per il cancro al colon , che lo affligge da diversi anni, e i medici lo sottopongono solo alla terapia del dolore . In stato ormai terminale,...

