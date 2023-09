Meloni svela i piani a Sallusti | così fermeremo l' immigrazione illegale

(Di martedì 12 settembre 2023) Pubblichiamo un estratto dal capitolo «Conservare chi siamo» de «La versione di Giorgia», il libro-intervista di Alessandroa Giorgia. La guerra delle parole la sinistra l'ha vinta spesso sul tema dell', o no? «Probabilmente sì, ma poi le parole sono state travolte dai fatti e certi concetti non sono passati più. Prendi la tragedia di Cutro. Hanno tentato di utilizzarla contro il governo ma anche chi ha la memoria di un facocero (il facocero è un animale che non ha memoria: è famoso per scappare quando vede un predatore e poi fermarsi perché non ricorda la ragione per la quale scappava, mi spiega) ricorda che analoghe tragedie nel Mediterraneo centrale le abbiamo avute con governi di qualsiasi colore, e quasi sempre con all'interno il colore rosso della sinistra, per un totale - secondo l'Organizzazione ...

L'iranianol'Italian secret Perché le aziende familiari crescono più delle altre Building ... There aren't any Giorgia's brilliant idea is to secure public debt from new financial shocks by ...Sila verità quindi - ha sottolineato - il populismo raccoglie il voto del popolo ... non ha giustificazione per quello attuale: " quelloè il primo dopo 30 anni che il giorno del suo ...La prima puntata è dedicata al caso Caivano, poi mercoledì 13 settembre si gioca subito l'asso, con la presidente del Consiglio, Giorgia, cui seguiranno nelle settimane successive i due leader ...

Ita, l'attacco di Meloni a Gentiloni e alla Ue svela la sua vecchia ... FIRSTonline

Porta a Porta riparte domani 12 settembre e sarà la 29esima edizione nel palinsesto serale di Rai1. La prima puntata è dedicata al caso ...Fiorello, il carismatico showman italiano, ha fatto una sorprendente apparizione al Festival della Comunicazione di Camogli, dove ha annunciato alcune delle sue future avventure televisive e condiviso ...