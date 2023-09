Meloni | Sulle riforme costituzionali lavorerò a un accordo con l' opposizione | ma si faranno comunque  

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - La riforma costituzionale "si farà, con o senza il loro appoggio". È quanto dice la presidente del Consiglio, Giorgia, in uno stralcio del libro intervista di Alessandro Sallusti pubblicato da Libero, rispondendo alla domanda "perché a sinistra c'è tanta ostilità al solo pronunciare le parole "riforma costituzionale"?. "Perché ragionano prevalentemente in base all'interesse di partito", risponde la presidente del Consiglio. E ancora: "L'interesse di partito dice loro due cose: la prima è che non conviene un sistema nel quale il potere si rimette nelle mani dei cittadini e si toglie al palazzo la facoltà di fare e disfare i governi. Loro", continuariferendosi alla sinistra, "sono piu' bravi a muoversi nel palazzo che tra la gente. La seconda" ragione "è che un sistema del genere renderebbe impossibili i tentativi di ribaltone, i ...

Tutto è collegato. La ricerca spasmodica di risorse da parte del governoin vista della prossima manovra è una partita strettamente connessa a ciò che succede sull'...una relazioneregole ...Lo ha detto il premierospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda su rai 1. Tra i temi discussi, gli extra profittibanche: "Rivendico il provvedimento, nessun intento punitivo". Poi,...Giorgiaha accolto così, con grande cautela, il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula ...possa fare intese coi socialisti in Europa " ha detto ospite di Porta a Porta " Il dibattito...Quest'oggi però potrebbe andare ancora peggio per Giorgia, perché l'istituto presieduto da ... La spesa per interessi che gravacasse dello Stato potrebbe quindi aumentare ancora e del ...

L’esordio all’Assemblea FdI di Arianna Meloni tra accuse respinte sulle nomine e… Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni e il 'fango' su di lei, la reazione di Matteo Renzi Adnkronos

«Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia». Lo ha detto ...Emergenza migranti, il vicepremier e ministro degli Esteri: la sola Europa non basta, serve una conferenza internazionale ...Come un lupo che sente l’odore del sangue, il leader della Lega si è avventato sul tema, forte del fatto che non è stato coinvolto nella gestione, perché sa che è il vero punto debole di Giorgia ...