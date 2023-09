Meloni | Sulle riforme costituzionali lavorerò a un accordo con l' opposizione | ma si faranno comunque  

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - La riforma costituzionale "si farà, con o senza il loro appoggio". È quanto dice la presidente del Consiglio, Giorgia, in uno stralcio del libro intervista di Alessandro Sallusti pubblicato da Libero, rispondendo alla domanda "perché a sinistra c'è tanta ostilità al solo pronunciare le parole "riforma costituzionale"?. "Perché ragionano prevalentemente in base all'interesse di partito", risponde la presidente del Consiglio. E ancora: "L'interesse di partito dice loro due cose: la prima è che non conviene un sistema nel quale il potere si rimette nelle mani dei cittadini e si toglie al palazzo la facoltà di fare e disfare i governi. Loro", continuariferendosi alla sinistra, "sono piu' bravi a muoversi nel palazzo che tra la gente. La seconda" ragione "è che un sistema del genere renderebbe impossibili i tentativi di ribaltone, i ...

'Non c'è ragione di credere che non si possa fare - il messaggio motivazionale diai suoi -. ...alleati di governo siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamospalle ...Io difenderò sempre tutti i miei avversari dagli attacchivicende personali efamiglie. Ma se vuole essere seria su questo tema, Giorgiascriva subito una lettera di scuse e lo ...Così Elly Schleinparole oggi Giorgiaall'assemblea di Fdi. "Non possono aumentare salari e pensioni. Non possono bloccare la nostra battaglia sul salario minimo. Come non sono ...21.35 Schlein:da FdI con pugno mosche "Giorgia, siccome dopo un anno di governo arriva al partito di cui è capa assoluta con un pugno di ...della presentazione del Gruppo di lavoro...

Violenze sulle donne, la Cnn punta il dito contro Giorgia Meloni: «Un caso dietro l'altro, ma evidentemente non è la sua ... Open

Meloni scatenata all’Assemblea di FdI: «Un anno di fango sulla mia famiglia. Arianna Penalizzata» Corriere della Sera

''Possono cercare un nemico ma non possono portare una risposta e portare il pane nelle case degli italiani a cui manca'', così ha commentato Elly Schlein le parole di Giorgia Meloni all'assemblea di ...Un’occasione per serrare i ranghi in vista dei prossimi appuntamenti, tra manovra ed europee, rivendicare i risultati centrati nel primo anno ...Giorgia Meloni è intervenuta durante l’assemblea di Fratelli d’Italia.