Meloni | si moltiplicheranno le trappole | Arianna penalizzata perchè mia sorella 

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - "Il dibattito politico sarà ancora più feroce, gli attacchi si, lee i tentativi di disarcionarci anche". Lo ha detto la premier Giorgiaall'assemblea di Fdi. "Per due ragioni: la prima - ha affermato la premier - è che questa stagione si chiuderà con le elezioni europee; la seconda è che, legandolo ai prossimi traguardi, noi non ci accontentiamo di aver vinto le elezioni. Non stiamo qui a goderci le effimeri soddisfazioni del potere, ma per governare e cambiare le cose che non vanno. Quello che abbiamo dimostrato fin qui è che abbiamo il coraggio la libertà, e la solidità per farlo". "In questi mesi si è visto di tutto. Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni di questo o quell'altro", ha proseguito. "Ogni singolo ...

