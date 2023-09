Meloni “Senza una visione politica l' Europa è dei burocrati”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ursula Von der Leyen “lavora molto e sa ascoltare, non è difficile collaborare con lei. Poi certo tenere tutto insieme non deve essere facile. Il governo europeo è una costante mediazione tra le indicazioni dei singoli governi e gli equilibri politici che si impongono al Parlamento europeo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista ad Alessandro Sallusti contenuta nel libro “La versione di Giorgia”, e del quale il Corriere della Sera pubblica un estratto.“Quello in carica fa perno su una alleanza tra popolari – in Italia li definiremmo moderati di centrodestra -, socialisti e liberali di centrosinistra – spiega-. Un'alleanza che dalle nostre parti potrebbe ricordare l'esperienza non proprio felicissima dei governi di larghissime intese. Con un'aggravante però: la timidezza della parte moderata ha ...