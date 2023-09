(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Per quanto riguarda la questione dei, "il punto è che possiamo continuare ad accapigliarci quanto vogliamo, ma se non capiamo che l'unico modo per fermare le morti è fermare la tratta, le persone continueranno a morire. E possono continuare con la loro ipocrisia da operetta, ma chiunque abbia un minimo di onestà non può credere davvero che se io mi trovassi sul luogo di una tragedia starei con le mani in mano, che nel caso di un naufragio se fossi lì nonlainper provare aun bambino, indipendentemente da chi sia e da dove venga". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, nel libro-intervista con il direttore de 'Il Giornale', Alessandro Sallusti, dal titolo 'La versione di Giorgia', edito da Rizzoli. ...

...naufragio se fossi lì nonla prima a buttarmi in acqua per provare a salvare un bambino , indipendentemente da chi sia e da dove venga'. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, ...... che nel caso di un naufragio se fossi lì nonla prima a buttarmi in acqua per provare a ... L'emergenza clandestini uniscee Sunak: il patto al G20 Facile a dirsi. 'Già, è una impresa ...... e mi rimproverò: Aber nicht vor einem Kind, ma non davanti a un bambino!stato responsabile ...a Londra vede Sunak: d'accordo su migranti e Ucraina Rafforzare il dialogo e la cooperazione ...contenta se il commissario italiano avesse maggiore attenzione per il suo paese". Dietro le parole pronunciate da Giorgiala scorsa settimana, appena più morbide di quelle di Matteo ...

Meloni: "Sarei la prima a buttarmi in acqua per salvare i migranti" AGI - Agenzia Italia

Meloni: “Parole di Salvini e Tajani su Gentiloni Sarei contenta se il commissario avesse un occhio in… Il Fatto Quotidiano

non prima "perché sarebbe un errore". Fino al allora "in Fratelli d'Italia c'è la figura del presidente e si chiama Giorgia Meloni: finché non deciderete di sostituirmi eserciterò quel ruolo". Nel suo ...Aiello, capo di gabinetto di Lollobrigida, pronto a lasciare il ruolo. Al suo posto in pole Borriello, pezzo grosso di ...Il ceo di Ryanair O'Leary: "Provvedimento idiota che aumenterà le tariffe, così come l'unione tra Ita e Lufthansa". Urso: "Italia è Paese ...