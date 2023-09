Meloni parla all’assemblea di FdI | “La manovra con risorse limitate è la vera sfida” Poi cita Battisti | “Non sarà un’avventura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Un discorso lungo 40 minuti per compattare i suoi in vista della “” più difficile, quellache per sua stessa ammissione avrà ““. La presidente del Consiglio Giorgiaarriva poco prima delle 11 nella sala del centro congressi di via Alibert, a pochi passi da piazza di Spagna, per presentare la sua relazionenazionale di Fratelli d’Italia, la prima dalle elezioni politiche di un anno fa. Un discorso improntato all’ottimismo, nonostante la congiuntura economica “difficile” e l’aumento degli sbarchi di migranti: la premier anzi rivendica la bontà delle sue ricette, dal decreto Cutro al “piano Mattei” chemesso a punto il prossimo anno.serra i ranghi guardando alle europee della ...