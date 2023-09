Meloni | Fare qualcosa di impensabile anche in Europa con Cabeza fría e corazón caliente

(Di martedì 12 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Noi siamo stati capaci diche erain Italia. È possibile che noi siamo in grado diche potrebbe esserein? Penso che dovremo farlo, come direbbero gli spagnoli, con "", le parole di Giorgianel corso del suo intervento all'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Angelucci fa la Fox News italiana. Ma a Salvini manca la 'rappresentanza' editoriale Antonio Angelucci aveva in mente un progetto strategico:la Fox News italiana e ci è riuscito costituendo il Gruppo Editoria Italia, una società che riunisce Il Tempo, Libero, il Giornale, il Corriere di Rieti e quello di Viterbo. L'ultimo tassello è ......rimborsare gli interventi e diagnosi urgenti che il servizio sanitario nazionale" non riesce a... Che fa saper di aver "inviato il piano allae spero che ci ragioni e lo recepisca. È inutile ......al ministro Fitto e alla premier, che si sono detti disponibili, di ricevere questa seconda tranche di fondi Pnrr. Quindi li aspettiamo in breve tempo'. Gualtieri: 'C'è molto ancora da' '......positive dai Comuni ma i sindaci non sono in grado di avere un'autonomia finanziaria per poter... per noi 110 miliardi di evasione fiscale gridano vendetta ed è li chedeve finalmente ...

Lavoro: Meloni, salario minimo 'Sono contraria a fare pasticci' Borsa Italiana

“La versione di Giorgia”, libro intervista a Meloni: la mia storia rompe i tabù Il Sole 24 ORE

Noi siamo al governo della nazione, per noi fare gli interessi dell'Italia è prioritario ... eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere", le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo ...Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L'intervento della premier ‘mani di forbice’ Meloni all'assemblea di Fratelli d'Italia ha dimostrato un'ulteriore volta la sua inadeguatezza nel governare: invece di forni ..."Noi siamo stati capaci di fare qualcosa che era impensabile in Italia. È possibile che noi siamo in grado di fare qualcosa che potrebbe essere impensabile anche in Europa Penso che dovremo farlo, co ...