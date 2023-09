Meloni all’assemblea di Fdi | “L’Italia con noi va meglio | veleno su mia sorella Arianna”

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 settembre 2023) Prima il governo poi la famiglia. Partiamo da quest’ultima. Giorgianell’intervento di apertura dell’assemblea di Fratelli d’Italia dice: “, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia. Hanno volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d’Italia. Solo che da noi il segretario è una figura che non esiste. C’è il Presidente, e si chiama Giorgia, e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel ruolo. E io intendo continuare a fare il presidente di Fratelli d’Italia”. Sul governo, invece, il cuore del pensiero della premier è questo: “E per, che oggi ha qualcosa di più di quando ne abbiamo assunto la guida. ...