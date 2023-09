Meloni al contrattacco | Fango sui miei familiari E avvisa gli alleati

(Di martedì 12 settembre 2023) Un'occasione per serrare i ranghi in vista dei prossimi appuntamenti, tra manovra ed europee, rivendicare i risultati centrati nel primo anno di governo, e togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo gli attacchi che hanno riguardato anche la sua famiglia. All'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Giorgiaparla per 40 minuti dal palco del centro congressi ‘Roma Eventi', a due passi da piazza di Spagna. Difende la sorella Arianna, annuncia il congresso dopo le elezioni europee, si congeda con la sua “squadra” con un “mi mancate”, ringraziando la platea per la “bella mattinata”. Alle spalle della premier c'è Giovanni Donzelli, che presiede al posto di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, infatti, pur mantenendo la carica di presidente dell'assemblea, preferisce lasciare al responsabile dell'organizzazione di FdI il compito di dirigere i lavori. ...

Gruber continua la crociata anti -: all'assalto sul governo e Giambruno In collegamento c'è ... Ilpiù duro arriva sull'operato del governo. 'Come per la guerra in Ucraina così per ...L'attesodei banchieri, spiazzati poco più di un un mese fa dalla nuova imposta sugli ... Giorgiaè tornata più volte sull'argomento per confermare la volontà dell'esecutivo di ..."In questi mesi si è visto di tutto", accusa. "Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni di questo o quell'altro", "fango gratuito perfino ...... nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta invernale della compagnia tenutasi a Milano, ha inveito contro il decreto caro voli voluto dal governo di Giorgia. Secondo ...

Il contrattacco di Meloni: “Hanno gettato fango sui miei familiari, Arianna è stata penalizzata. Ma resterò, … La Stampa

Banchieri all'attacco e governo in ritirata. Sulla manovra è stallo Domani

Nella puntata di martedì 12 settembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, il direttore del Fatto Marco Travaglio ...La tassa sugli extraprofitti non s'ha da fare, quantomeno non come è stata pensata e proposta finora. Nel corso dell'audizione in Senato dell'Abi, l'associazione delle banche italiane ha fatto a fette ...Enac (l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) risponde per le rime alle accuse di Ryanair. L’amministratore delegato della ...