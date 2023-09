Meghan Markle non raggiunge Harry neppure agli “Invictus Games”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 settembre 2023)probabilmente nonrà il principe. Come riportato dal Daily Express US, il nome della duchessa di Sussex non sarebbe più presente nel programma dell’evento. Il principe intanto ha preso parte da solo ai primi aventi della competizione sportiva, menzionando la moglie in un discorso alla platea. Secondo l’esperto reale Robert Jobson la duchessa di Sussex avrebbe deciso all’ultimo momento di ritirare la propria partecipazione. Una decisione presa – per l’esperto – per evitare “le luci della ribalta”. Il critico ha notato che fosse “molto strano” che la duchessa di Sussex fosse stata rimossa dal programma poiché avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di ...