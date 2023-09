(Di martedì 12 settembre 2023) Ildi Valtournenche ha comunicato all'impresa Vico srl il diniego di titoli edilizi per The Stone, ildi nove piani che era previsto nel centro dial posto dell'Hotel Fosson.

Il Comune di Valtournenche ha comunicato all'impresa Vico srl il diniego di titoli edilizi per The Stone, ildi nove piani che era previsto nel centro di Cervinia al posto dell'Hotel Fosson. Nei mesi scorsi il Comune aveva richiesti due pareri legali - uno allo studio BonelliErede di Milano, l'...Bonus facciate,truffa da 52 milioni. "Cos'ha scoperto il". Conte mutoL'operazione scaturisce dalla denuncia presentata da alcuni proprietari di appartamenti di undella provincia di Reggio Calabria, rivoltisi alle Fiamme gialle del gruppo di Locri dopo aver ...Laagevolazione edilizia , ridotta rispetto alla misura iniziale, è riconosciuta su interventi ...dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stessoo dello ...

Maxi condominio a Cervinia, il Comune dice no alla costruzione ... Agenzia ANSA

Così a Padova un condominio si è blindato contro lo spaccio Il Mattino di Padova

Il comune di Valtournenche ha comunicato all'impresa Vico srl il diniego di titoli edilizi per The Stone, il condominio di nove piani che era previsto nel centro di Cervinia al posto dell'Hotel Fosson ...«Con le telecamere abbiamo salvaguardato il nostro maxi-condominio, ma i delinquenti continuano a spacciare nelle vie limitrofe», spiega un residente che lavora in un’azienda pubblica, «Basta andare a ...Gli interventi trainanti che danno diritto alla maxi detrazione sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove ...