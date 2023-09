MAX3MIN - Very Short Film Festival 2023 è in corso on line e dal 15 settembre sbarca a Milano

(Di martedì 12 settembre 2023) Al via ildei corti cortissimi: 70 micro racconti di massimo 3 minuti per raccontare il mondo, da lunedì 11al via il programma one da venerdì 15 il. Inda ieri, lunedì 11, la terza edizione di, ildei micro corti che hanno la peculiarità di avere una durata non superiore ai tre minuti. Ondall'11in streaming gratuito worlwide, ilideato e diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied approderà poi aa partire da venerdì 15 ...

In corso da ieri, lunedì 11 settembre, la terza edizione diShort Film Festival , il festival dei micro corti che hanno la peculiarità di avere una durata non superiore ai tre minuti. Online dall'11 settembre in streaming gratuito worlwide, il ...70 micro racconti di massimo 3 minuti per raccontare il mondo: via alla terza edizione diShort Film Festival , online dall'11 settembre in streaming gratuito worlwide, il Festival ideato e diretto dalla scenografa italo - argentina Martina Schmied approda poi a Milano a ...Si è aperta in questa giornata la terza edizione diShort Festival , manifestazione cinematografica dedicata ai cortometraggi di durata non superiore ai 3 minuti. Online dall'11 settembre in streaming gratuito worlwide, il festival ideato ...- Pubblicità - Prende il via lunedì 11 settembre la terza edizioneShort Film Festival, il festival dei micro corti (come ben esplicitato dal nome) che hanno la peculiarità di avere una durata non superiore ai tre minuti. Online dall'11 ...

MAX3MIN - Very Short Film Festival, al via l'11 settembre la terza ... Cinefilos.it

Al via il MAX3MIN Very Short Festival: 70 cortometraggi di massimo ... ComingSoon.it

Al via il festival dei corti cortissimi: 70 micro racconti di massimo 3 minuti per raccontare il mondo, da lunedì 11 settembre al via il programma online e da venerdì 15 il festival sbarca a Milano.Si è aperta oggi, e andrà avanti fino al 17 settembre, la terza edizione di MAX3MIN Very Short Festival, che ospita ben 70 cortometraggi di massimo 180 secondi presso la Cineteca Milano MIC. Due i ...Prende il via lunedì 11 settembre la terza edizione MAX3MIN – Very Short Film Festival,il festival dei micro corti che hanno la peculiarità di avere una durata non superiore ai tre minuti. Online dall ...