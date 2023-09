Max Pezzali negli stadi Data zero a Trieste domenica 9 giugno 2024

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo lo straordinario successo al Circo Massimo, Maxaveva promesso che la festa sarebbe continuata: ed ecco che nelarriverà con MAX FOREVER (Hits Only), il tour nei più importantiitaliani, prodotto da Vivo Concerti. La “” – organizzata con FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di– si terràalloo Nereo Rocco, che da questa estate con il concerto dei Måneskin ha riaperto le porte ai grandi eventi musicali, dopo nove anni di assenza dal circuito live italiano. Dopo il travolgente ed epocale finale dell’estate con IL CIRCO MAX – che ha coinvolto oltre 56mila persone – MAX ...

Il re dei talent scout italiani, fondatore di Radio Deejay e Radio Capital, scopritore di quelli che sono diventati i più grandi artisti pop italiani degli ultimi 30 anni, da Fiorello a, ...Sul palco si sono esibiti Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini,, Salmo, ...Sul palco si sono esibiti Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini,, Salmo, ...Sul palco si sono esibiti Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini,, Salmo, ...

Pavia, Max Pezzali e il film degli 883: le riprese si spostano in periferia: dove e quando IL GIORNO

Max Pezzali annuncia il nuovo tour 2024 negli stadi: tutte le date Sky Tg24

Max Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato la vendita di migliaia di biglietti in poche ore, a dimostrazione che i live sono le vere ...Vasco oppure Ligabue, gli 883 con il loro gran karaoke, per non parlare di Ramazzotti e pure Tiziano Ferro: a quando risale l'ultimo pezzo ...Regista Sydney Sibilla torna a Pavia per girare la serie tv "Hanno ucciso l'uomo ragno", con Max Pezzali e Mauro Repetto. La produzione promuoverà la città e i suoi luoghi, nonostante i disagi causati ...