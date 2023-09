Mauro Uniformi eletto presidente del Conaf

(Di martedì 12 settembre 2023) Renato Ferretti sarà il vicee Gianluca Buemi il segretario Il nuovo Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali () si è insediato oggi presso il ministero di Giustizia e, contestualmente, hail proprionazionale. L’ufficio di presidenza, organismo che coordina le attività propedeutiche e funzionali al Consiglio nazionale, sarà composto dal romano, in veste di, dal toscano Renato Ferretti, in qualità di vicee dal pugliese Gianluca Buemi, che ricoprirà la carica di segretario. Al termine dell’elezione, la visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha portato i suoi auguri ai consiglieri appena insediati nella nuova carica. Nel 2023, il ...

