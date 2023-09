‘Maurizio racconta…’ | Massidda fa sognare | la profezia avverata di Noah Lyles

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 6,5Atleta della settimana (uomo): Sergio(pesi)Atleta della settimana (donna): Marta Cavalli (ciclismo) In una settimana non proprio esaltante per lo sport azzurro, la palma di migliori atleti se la portano a casa Sergioe Marta Cavalli. Il sardo ha conquistato uno storico argento mondiale nei 61kg, con 302 kg di totale (e tre nuovi record italiani di totale, strappo e slancio) e la ciliegina di essere salito al 2° posto nel ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024. In meno di un anno,si è migliorato – rispetto ai Mondiali di Bogotà dello scorso dicembre – di ben 9 Kg nel totale. E con un ampio margine di miglioramento ancora possibile nella prova di slancio, neanche il gradino più alto del podio gli sarebbe precluso in terra parigina, ...