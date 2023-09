Maurizio Gelli | figlio del faccendiere della P2 | fa il pieno di incarichi in Nicaragua | nominato ambasciatore in quattro Paesi

Leggi su open.online

(Di martedì 12 settembre 2023) Mentre tutti erano in vacanza,non è rimasto con le mani in mano. Ildel «Venerabile maestro»loggia massonica eversiva P2 è diventato, nel giro di pochi mesi,delin. Dopo la Spagna sono arrivate le nomine anche per Andorra (il 27 giugno), Grecia (23 agosto) e infine la Repubblica Slovacca (30 agosto). A riportare la notizia è il Sole 24 Ore. Ildelitaliano si trova da anni in, dove già suo padre aveva forti interessi commerciali ai tempi delle dittature sudamericane. Quando a governare il Paese era il liberale Enrique Bolaños,jr si era dovuto accontentare del ruolo di console ...