Mattia Santori  attacca il pesto alla genovese Può essere rischioso per la salute

(Di martedì 12 settembre 2023) L'ex-leader delle Sardine si è presentato in consiglio comunale a Bologna con un vasetto di pestoed uno di infiorescenze di canapa, dicendo che entrambi i prodotti presentano potenziali rischi per la. Un gesto di protesta contro il decreto che inserisce il cannabidiolo fra le sostanze stupefacenti

Si è presentato in Consiglio comunale di con un vasetto di infiorescenze di Cbd e uno di pesto: 'Entrambi questi prodotti sono legali e sono Made in Italy' ha detto il consigliere: 'Lunedì scorso, in seguito ad un decreto del Governo che di fatto classifica il Cbd tra le sostanze stupefacenti, ho proposto ai colleghi di visitare una delle aziende che abbiamo sul