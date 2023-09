Mattarella sui morti sul lavoro | «Lavorare non è morire | le vittime dimostrano che non facciamo abbastanza»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 settembre 2023) «non è» dice il presidente della Repubblica Sergioin una lettera alla ministra del, Elvira Calderone, in occasione dell’avvio di un corso di formazione sulla salute e la sicurezza sul. È l’occasione per il Capo dello Stato di ribadire quanto «lesulferiscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell’esistenza. Il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interessa».si rivolge agli ispettori tecnici che proprio nella prevenzione devono avere un ruolo attivo: «Faccio appello alle vostre intelligenze e al vostro impegno per contrastare una deriva che causa troppe. Anche da voi e dalla vostra attività dipende ...