Il 31 agosto scorso il presidente si era recato alla stazione di Brandizzo , in provincia di Torino , luogo dell'incidente in cui sono5 operai. In quell'occasioneaveva sottolineato ..."Lesul lavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, ... Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato alla ...Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro - prosegue- . Idi queste ...

Mattarella: 'Le morti sul lavoro feriscono il nostro animo' Agenzia ANSA

Il capo dello Stato: ,agli ispettori tecnici, spetta un ruolo attivo in questo processo di garanzia e di prevenzione ...Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio alla ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, ricordando che lavoro e diritto alla salute sono tra i fondamenti della Repubblica ...