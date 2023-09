Matano-Merlino | chi ha vinto la sfida degli ascolti E Barbara d' Urso

(Di martedì 12 settembre 2023) Albertotorna in onda e vince. Asso piglia tutto: lo share della prima puntata de La vita in diretta è tutto suo.fa segnare a La vita in diretta il 18.2%, Myrtacon Pomeriggio Cinque su Mediaset il 17-16.9%. Ma si tratta solo della prima puntata., già da tempo, è campione di share: attualità, cronaca, approfondimenti e tante notizie. Sempre con quell'impeccabile tono e l'eleganza con lo stile che lo contraddistingue da sempre. Per questo, adesso,- dopo una settimana da Dio senza concorrenza - ritrova la prima sconfitta di stagione., che ha occupato la casella pomeridiana did', che ha lasciato Pomeriggio5 dopo le decisioni di Mediaset. D'non è stata riconfermata ed è ...

«La casalinga di Voghera esiste», aveva detto Barbara D'Urso per rispondere a Myrta Merlino. Ma forse, con l'addio dell'ex conduttrice, adesso non guarda più ... Ascolti tv 11 settembre 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano Un'albicocca, in replica, ha registrato una media di 3.154.000 telespettatori, share 18.4%. Ottima partenza per la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, che ottiene in media, dalle 21.29 all'1.08, un ascolto di 2.994.000 ...