Mascio si presenta ai trevigliesi: l'A1 come obbiettivo primario L'Eco di Bergamo

Maschio Gaspardo presenta la seminatrice Diretta-V ... Agronotizie

Quando il sesso biologico e l’identità di genere non coincidono, dubbi, confusione e incertezze possono tramutarsi in una condizione patologica e ...TIRI LIBERI. Nella serata di presentazione della squadra il presidente Stefano Mascio ha ribadito l’obiettivo di puntare ancora all’A1.Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente. EA Sports FC 24 ha recentemente presentato una tecnologia ...