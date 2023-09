Marocco | la testimonianza della guida turistica | ' C' è bisogno di qualsiasi cosa La situazione è tragica'

(Di martedì 12 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Mi trovo a Moulay Brahim , qui laè ancora molto difficile. Ci sono decine di famiglie che dormono ancora in strada e tante, tantissime case sono ...

A parlare è Yassine Ayad , guida turistica, inda tre mesi e originario di Vicenza. Al momento del terremoto , venerdì sera 8 agosto, era a Marrakech . "Dopo quattro giorni, la situazione è ...... il terremoto che ha colpito ilvenerdì 8 settembre ha danneggiato gravemente anche importanti luoghi sacri, come ad esempio la moschea di Tinmeldello splendore almohade , nel ...Ma sempre 'qualora illo ritenga necessario'. La discriminazione di poveri e donne single ... - è unariportata su 'Repubblica' - Noi restiamo fuori. Non abbiamo nemmeno una ...... il terremoto che ha colpito ilvenerdì 8 settembre ha danneggiato gravemente anche importanti luoghi sacri, come ad esempio la moschea di Tinmeldello splendore almohade , nel ...

Terremoto in Marocco: le testimonianze dei cittadini TGLA7

Terremoto in Marocco: in salvo 400 italiani nel Paese. La testimonianza: “Noi bloccati sui monti dell'Atlante” QUOTIDIANO NAZIONALE

Quasi tremila i morti, oltre cinquemila i feriti. Tra i deceduti, una coppia francese, che era a Marrakech in viaggio di nozze ...Il Marocco è stato colpito da una forte scossa di terremoto tra venerdì e sabato scorsi. Tra chi ha vissuto molto da vicino gli attimi di terrore e preoccupazione c'era anche Arianna Poggio, che stava ...L'intervista su All News Circa quattrocento italiani si trovano in Marocco al momento della scossa di terremoto che ha devastato parte del paese. Era venerdì notte, intorno alle 23, quando si è verifi ...