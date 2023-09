Marocco | il Re rompe gli indugi dopo 4 giorni | visita Marrakech e dona il sangue per i terremotati – Il video

(Di martedì 12 settembre 2023)quattro lunghidi assenza, e di (quasi) silenzio, il Re delsi è presentato oggi a, la città del sud-ovest del Paese attorno a cui la terra è tremata la notte tra l’8 e il 9 settembre, causando la morte sin qui accertata di almeno 2.900 persone e il fermento di oltre 5.500. Giunto in città, Mohammed VI ha fattoai feriti del terremoto ricoverati in ospedale, quindi, ripreso dalle telecamere, si è sottoposto a un prelievo diper contribuire con la suazione alla raccolta d’emergenza organizzata per i. L’ultimo bilancio della tragedia diffuso dal ministero degli Interni attesta a 2.901 il numero delle vittime del sisma, 1.643 delle quali soltanto nella provincia di Al Haouz, e a 5.530 quello ...

Accettati ufficialmente i soccorsi di Spagna, Gran Bretagna, Qatar ed Emirati. La Croce Rossa italiana: "Eravamo pronti a partire". Prime sepolture nei villaggi ...«Sembrava un aereo che decolla». La notte in strada degli italiani, fra solidarietà e chi non torna a casa (perché ha problemi con il fisco) ...Record storico di turisti a Essaouira, la città degli Elisei, nel sud-ovest del Marocco. L'estate del 2023 è stata un ... otre un terzo provenivano da paesi europei". Un cambio di rotta, rispetto agli ...