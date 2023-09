Marocco | il racconto dei sopravvissuti | ' Abbiamo perso la casa ma siamo vivi'

Terremoto Marocco, il racconto di Tayeb: Ho dovuto scegliere se salvare mio figlio o i miei genitori Fanpage.it

Mamma e neonata hanno dovuto trovare posto in una tenda allestita a caso sul lato di una strada dopo essere state mandate via dall’ospedale per ...Abbiamo perso la casa, ma siamo vivi. Questa è la cosa più importante.'' Le notizie che arrivano dal Marocco, dopo la terza notte all'aperto, sono anche positive, dai monti dell'Atlante. Qui, in uno ...