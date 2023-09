Marilyn Monroe | la casa in cui la diva è morta nel 1962 salvata dalla demolizione

(Di martedì 12 settembre 2023) L'ex residenza a Brentwood della leggendaria attriceè stata, per il momento, in quanto "pezzo cruciale" della storia di Hollywood. Ladiè statadai membri del Consiglio comunale di Los Angeles. Dopo aver appreso che la ex residenza dell'attrice a Brentwood stava per essere distrutta, il Consiglio ha votato all'unanimità per sospendere temporaneamente il permesso del proprietario di demolire l'edificio, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times. Glory of the Snow Trust, il proprietario dell'edificio acquisito nel 2017, aveva ricevuto il permesso di demolire lo stabile a inizio mese. Il consigliere Traci Park ha ...

(Di martedì 12 settembre 2023) L'ex residenza a Brentwood della leggendaria attrice Marilyn Monroe è stata salvata dalla demolizione, per il momento, in quanto "pezzo cruciale" della storia di Hollywood. La villa di Marilyn Monroe è stata salvata dai membri del Consiglio comunale di Los Angeles. Dopo aver appreso che la ex residenza dell'attrice a Brentwood stava per essere distrutta, il Consiglio ha votato all'unanimità per sospendere temporaneamente il permesso del proprietario di demolire l'edificio, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times. Glory of the Snow Trust, il proprietario dell'edificio acquisito nel 2017, aveva ricevuto il permesso di demolire lo stabile a inizio mese. Il consigliere Traci Park ha presentato la mozione per salvare la casa. Ha destato non poco scandalo e scalpore la notizia, diffusa giorni fa, che la casa di Brentwood dove Marilyn Monroe ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita, ed è morta il 4 agosto 1962, sarebbe stata demolita.

L'insurrezione dei fan e l'impegno delle associazioni che si battono per preservare il patrimonio della città hanno contribuito a salvare temporaneamente l'edificio.