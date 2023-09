Marianella | “L’Ucraina ha tanti vantaggi | contro l’Italia…”

... impegnata contro, martedì in casa al Meazza di Milano ...di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi che per'... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: MassimoDiretta Gol ...... sabato, e contro, martedì in casa al Meazza di Milano. ... anche'opzione Diretta Gol, per seguire le partite in ... Sara Benci - In studio: MassimoLa presentazione dei match di ...... impegnata contro, martedì in casa al Meazza di Milano ...di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi che per'... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: MassimoDiretta Gol ...... sabato, e contro, martedì in casa al Meazza di Milano. ... anche'opzione Diretta Gol, per seguire le partite in ... Sara Benci - In studio: MassimoLa presentazione dei match di ...

Marianella: “Italia, Donnarumma non ha colpe. Barella è un leader, contro l’Ucraina…” fcinter1908