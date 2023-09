Marco Verratti si è messo in "castigo"

(Di martedì 12 settembre 2023) Sarà anche vero che è meglio essere tristi sul sedile posteriore di una Rolls Royce che altrove, ma quanta malinconia in questo addio alla chetichella di, scaricato dal Paris Saint-Germain al quale ha donato di fatto l’intera carriera. Non si è imbarcato per la rotta più battuta dell’estate, quella destinata in Arabia Saudita, ma ha scelto qualcosa di tremendamente vicino, il Qatar: ha firmato l’ennesimo contratto faraonico di questi mesi di inversione di tendenza e, ovviamente, giurato amore all’Al Arabi. “Non vedo l’ora di scoprire tutto di questa nuova realtà, sono molto felice”, ha detto, e dobbiamo quantomeno provare a credergli. Aveva tutto per essere un talento generazionale e anche per questo aveva lasciato l’Italia senza nemmeno mettere piede in Serie A: quel che doveva mostrare si era già visto in B, numero 10 (sulle spalle) ...

... ma quanta malinconia in questo addio alla chetichella di, scaricato dal Paris Saint - Germain al quale ha donato di fatto l'intera carriera. Non si è imbarcato per la rotta più ...è arrivato a Doha, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche prima di firmare con il club Al - Arabi. Pilastro del PSG e della nazionale azzurra per molti anni,, ...DOHA (Qatar) - La nuova avventura dista per iniziare. Il centrocampista, archiviato il caso Italia con le parole di Spalletti , è sbarcato a Doha per sostenere le visite mediche e quindi firmare il contratto che lo ...Il centrocampista lascia il Psg e si trasferisce in Qatar DOHA (QATAR) - E' iniziata l'avventura diin Qatar. Dopo 11 anni di Psg, il centrocampista italiano, campione d'Europa con gli azzurri nel 2021, si trasferisce all'Al Arabi, club che ha raggiunto l'accordo con il Paris Saint ...

Clamoroso dalla Francia: Verratti ha rifiutato la convocazione in Nazionale Corriere dello Sport

Clamoroso Verratti: Spalletti lo aveva convocato, ha rifiutato l'Italia! Tuttosport

ma quanta malinconia in questo addio alla chetichella di Marco Verratti, scaricato dal Paris Saint-Germain al quale ha donato di fatto l’intera carriera. Non si è imbarcato per la rotta più battuta ...Marco Verratti è arrivato a Doha, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche prima di firmare con il club Al-Arabi. Pilastro del PSG e della nazionale azzurra per molti anni, Verratti, ...Il centrocampista, omai ex Psg, è arrivato in Qatar per firmare un contratto che lo legherà all'Al-Arabi ...