(Di martedì 12 settembre 2023), Ita e, chissà, di nuovo. In attesa che si scriva il nuovo capitolo della storia della compagnia aerea che arriverà con il via libera dell’Unione europea all’accordo con, c’è un’altra storia che corre sotto traccia ed è quella dello storico, riconosciuto in tutto il mondo, che ha accompagnato l’aviolinea per oltre 70 anni, dai tempi d’oro a quelli del declino. Se nei precedenti passaggi di mano dell’azionariato, il nomerimasto cambiando il solo ‘cognome’ che da Lai (Linee Aeree Italiane) è diventato Cai con la cordata dei patrioti nel 2008 e poi ancora Sai con l’arrivo degli arabi di Etihad nel 2014, sull’ultimo salvataggio l’Unione Europea è stata irremovibile. In nome della discontinuità, è stato imposto anche il cambio di nome ...

Il business plan ha previsto la cessione del brandal miglior offerente con gara aperta, alla quale Ita ha partecipato acquisendo alla fine ilper 90 milioni. Dopo aver cominciato la ...Estratto dell'articolo di Leonard Berberi per www.corriere.it ita2 Il mancato utilizzo del' ha portato il valore del brand a ridursi di quasi sette milioni di euro in appena dodici mesi. Acquistato da Ita Airways ...Leggi Anche Colaninno, addio al raider "padano" del doppio disastro Telecom ePrendete l'... drive in cui ha creduto fin da quando alla Piaggio aggiunse ildi Noale. E Moto Guzzi ......divennero Venti Cavalieri del Lavoro patrioti a cui fu richiesto di privatizzare. L'... Un rispettoso silenzio, il suo,di fabbrica di una carriera che, Capitani Coraggiosi a parte, è ...

Marchio Alitalia sempre nel cassetto, un ritorno con Lufthansa Adnkronos

Alitalia, il marchio (non utilizzato) perde ogni giorno 18.600 euro di valore Corriere della Sera

Lufthansa acquisterà il 41% di Ita Airway, la ex Alitalia. L’accordo con il ministero dell’Economia italiano è già firmato, ma manca ...Destinata a essere al centro del dibattito fra Roma e Bruxelles, la privatizzazione di Ita - la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia e ceduta a Lufthansa - sembra essere vicina al traguardo.Domande e risposte sul dossier: dall’accordo con il ministero dell’Economia per l’ingresso di Lufthansa fino alle due fasi per una decisione finale. Ecco le tappe ...