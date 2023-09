Manovra | Meloni | ' poche risorse per colpa di chi ha gettato mld per comprare consenso'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte la legge di bilancio, conda spendere grazie ai nostri predecessori che hannodalla finestra miliardi per tentare diildei cittadini. Concentreremo lesulle nostre priorità, a partire dalla difesa del lavoro e dei salari, dalla sanità e dalla natalità". Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgiaintervenendo all'assemblea nazionale di Fdi.

Ma "oltre alla sfida della manovra economica, sarà l'anno delle grandi riforme e del piano Mattei". Secondo quanto si apprende, l'avrebbe detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

L'Italia arranca ma non più degli altri principali Paesi europei, anzi forse un po' meno. Parola del commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni che, nel presentare le nuove stime della Ue sulle ... Orgoglio e giudizio. Nella sua relazione al centro congressi di via Alibert nel cuore di Roma, pochi passi da piazza di Spagna, all'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, la prima dopo la vittoria ...