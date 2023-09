Manovra | Bonelli | ' Meloni ' mani di forbice' taglia | attacca opposizioni ma non dà soluzioni'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L'intervento della premier ‘diall'assemblea di Fratelli d'Italia ha dimostrato un'ulteriore volta la sua inadeguatezza nel governare: invece di fornire chiarimenti su decisioni tanto gravi come i tagli alla scuola e alla sanità, ha preferito utilizzare quel palcoscenico perre l'opposizione. Questo è emblematico di un governo che non sa come gestire unadi bilancio che rispetti le esigenze dei cittadini". Così, in una nota, Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. ", invece di affrontare i problemi urgenti come il rincaro dei prezzi, le questioni ambientali e l'instabilità economica, sembra concentrarsi solo sulle solite polemiche sterili - ...

