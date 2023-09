Mancini perde ancora | Arabia Saudita-Corea del Sud 0-1

Leggi su sportface

(Di martedì 12 settembre 2023) L’guidata da Robertoha perso contro ladel Sud per 1-0. Si tratta della seconda sconfitta per l’ex ct dell’Italia, già battuto contro la Costa Rica. Nonostante il punteggio finale, la partita è stata monopolizzata dalladel Nord dal primo momento e la nazionale araba non ha saputo far fronte agli avversari. E’ la sesta sconfitta consecutiva per gli arabi nel 2023, che non si dimostra all’altezza del calcio dei sudni. A sbloccare il gioco è stato Cho Gue-Sung, dopo appena mezz’ora di gioco. SportFace.