Maltrattamenti alla moglie | per pm è un fatto culturale Procura di Brescia si dissocia

(Di martedì 12 settembre 2023) Si possono giustificare deiderubricandoli a un ""? Ladidice "no" e "ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, e non ammette scriminanti estraneenostra legge", che, sottolinea, "è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento '', nei confronti delle donne". A scriverlo in una nota iltore Francesco Prete riguardo l'assoluzione chiesta da un pm per un uomo del Bangladesh accusato di aver maltrattato lain quanto, ha detto in aula, "i contegni di compressione delle libertà morali e materiali (...) sono il frutto dell'impiantoe non della sua ...

