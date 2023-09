Maltrattamenti alla moglie | la proposta del pm spiazza tutti

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023), ma lada parte del pubblico ministero hatoin aula: cosa è successo? Una di quelle vicende che lasciano inevitabilmente senza parole ed a bocca aperta. Quella che arriva da Brescia è proprio una di queste. Uno di quegli episodi che, dopo aver saputo la sentenza, hanno lasciato moltissime polemiche e critiche dall’esterno e non solo. Vittima una donna, una, che è stata maltrattata (in più di una occasione) da parte del marito. In molti si aspettavano una condanna nei confronti di quest’ultimo. Anche se le parole del pubblico ministero hanno sorpreso decisamente. Violenza sulle donne (Ansa Foto) Notizie.comProprio quest’ultimo è diventato il protagonista principale di quello che stiamo per ...